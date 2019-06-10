سكايب يدعم ميزة مشاركة الشاشة على أندرويد وiOS

2019/06/10 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت سكايب عن دعم ميزة مشاركة الشاشة لجميع المستخدمين من ناحيته هذه الميزة مهمة في الكثير من الظروف، على سبيل المثال يمكن الاستعانة بها لمشاهدة مقطع فيديو مع أحدهم، أو حل مشكلة تقنية على الهاتف عن بعد وغيرها من الأسباب الأخرى.وذكرت سكايب، انه ” ببساطة شديدة قم بالاتصال مع أحدهم، وستجد رمز أسفل […]

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