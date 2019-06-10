2019/06/10 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى المؤلف الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي، من تأليف أول أوبرا له، وقدم بعض نماذجها أمام عدد من ممثلي وسائل الإعلام في مدينة مونس البلجيكية.وتحدث العراقي قتيبة الحاصل على درجة بروفسور في التأليف الموسيقي وعلم {التوافق الصوتي – الهارموني – الكونتربوينت} من الكونسرفتوار الملكي في بلجيكيا أن الأوبرا ستعرض في أكثر من عشر دول أوروبية خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلجيكا تشهد ولادة أول أوبرا لبروفسور موسيقي عراقي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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