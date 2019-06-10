الحلبوسي والسبهان واوغلو يصلون اربيل

2019/06/10 | 11:22

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وصل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومستشار الامن الوطني فالح الفياض ووزير الخارجية السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان ووزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الى اربيل .

وقال مراسل السومرية نيوز ان هؤلاء القادة وصلوا لاربيل للمشاركة في جلسة برلمان كردستان المخصصة لتنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم.وتابع ان 1200 شخصية سياسية ستشارك في مراسيم التنصيب.واعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، امس الاحد، انه سيشارك بجلسة تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان.

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