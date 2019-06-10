2019/06/10 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد شط الكوفة متنفس سياحي وترفيهي يستمتع به أهالي النجف في قضاء أيام الصيف الحارة وأيام العطل والأعياد .الكورنيش الجميل اليوم تحول إلى مكب للنفايات ويهدد حياة العشرات من النجفيين الذين ناشدوا الحكومة المحلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ، بالتدخل وإنقاذ الشط المتهالك .وطالب الناشطون بالتدخل وإنقاذ الشط من كارثة بيئية كبيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “بالصور” كارثة بيئية تهدد شط الكوفة ..



ومطالبات بإنقاذه النعيم نيوز.

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