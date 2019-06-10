نيوزلندا تسحب قواتها من العراق الشهر القادم ترجمة خولة الموسوي

2019/06/10 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا ارديرن اليوم الاثنين أن نيوزيلندا ستبدأ في تقليص مهمتها غير القتالية في العراق الشهر المقبل وإعادة آخر قواتها بحلول منتصف عام 2020.ونشر ويلنجتون قوات في مهمة تدريب “وراء الأسلاك” في عام 2015 لتعزيز قدرة قوات الأمن العراقية (ISF) على قتال داعش الارهابي وقال أرديرن إن المجموعة الصغيرة من القوات...

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