بالصور.. عناق بين الحكيم والبارزاني في اربيل

2019/06/10 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اظهرت صور حصلت عليها “المعلومة” تعانق رئيس تيار الإصلاح السيد عمار الحكيم مع رئيس اقليم كردستان الجديد نجيرفان البارزاني بعد وصوله الى اربيل للمشاركة بتنصيب الأخير.

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