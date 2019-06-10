كرستيانو يعرض على نجم هولندا الانتقال الى يوفنتوس

2019/06/10 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ..عرض نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس الايطالي، كرستيانو رونالدو، عرضاً على نجم المنتخب الهولندي ونادي اياكس امستردام ماتيس دي ليخت، الانتقال الى يوفنتوس.وقال ديل لبخت لمحطة “إن.أو.إس” الهولندية، إن ” كريستيانو رونالدو طلب مني الانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، خلال المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الأحد”.واوضح بالقول، “لم […]

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