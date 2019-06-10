الامن والدفاع النيابية: الاسبوع الحالي سيشهد استضافة القيادات العسكرية في البرلمان

2019/06/10 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن موعد استضافة القيادات العسكرية في مجلس النواب بشأن الوجود الأميركي.

وأكد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح، أن استضافة القيادات العسكرية من جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي ستتم خلال الاسبوع الحالي، بناءً على توجيه رئاسة مجلس النواب.

واشار الزيادي الى أن الاستضافة تأتي للإجابة على ثلاثة اسئلة تتعلق بالأعداد الحقيقية للقوات الاميركية الموجودة في العراق ومهام تلك القوات، ومسألة الخروقات الاميركية المتكررة.

وأضاف ان مشروع اخراج القوات الاجنبية من البلاد سيتم طرحه بعد معرفة الحقائق من القيادات العسكرية .

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