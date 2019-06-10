راموس: أنا سعيد للتوقيع مع هازارد

2019/06/10 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد سرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا و نادي ريال مدريد، بصفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد للفريق الملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي، مؤكدا أنه لاعب رائع وقادر على رسم المرحلة.

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