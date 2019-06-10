2019/06/10 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم وليفربول الإنكليزي محمد صلاح، قائمة أفضل اللاعبين في العالم، بتصويت الجماهير في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، متفوقًا على نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.حصد صلاح أكثر من 180 ألف صوت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في مقابل نحو 158 ألف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصويت الجمهور.. صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في استفتاء “ماركا” الاسبانية لافضل لاعبي العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصويت الجمهور.. صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في استفتاء “ماركا” الاسبانية لافضل لاعبي العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).