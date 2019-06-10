من يهنّ يسّهل الهوان عليه ..!؟

2019/06/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري كعراقيين أحرار خاصة وكعرب وكمسلمين عامة ..إذا لم نعتمد على أنفسنا إعتماد كلي لتحرير أرضنا وعرضنا ومقدساتنا وثرواتنا ولا نعتمد على ملهاة وعبث أمريكا التي تضحك علينا...أكمل القراءة ←

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