قد انتهى زمن المعارض الحقيقي وقت النبلاء كان في الماضي ولن يعود

2019/06/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:غزوان الثابت نحن الان في مجتمع يحرض ليقترب يعارض ليفوز نجد الكثير من الاصدقاء يشهرون اقلامهم الصارخه المعارضه للحكام ، لكن الحقيقة هم يحاولون الوصول من خلال كتاباتهم ومعارضتهم يجهدون...أكمل القراءة ←

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