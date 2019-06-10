2019/06/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QvtOr9lNSbM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل بقيت مفاتيح جسور المشاة المقفلة في البصرة بجيوب من أنشأها؟ #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل بقيت مفاتيح جسور المشاة المقفلة في البصرة بجيوب من أنشأها؟ #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).