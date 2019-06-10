2019/06/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط اجهزة cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اجهزة cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اجهزة cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).