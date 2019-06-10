نتفليكس تختبر موجز “خلاصة” تمرير شبيه بإنستجرام

2019/06/10 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت خدمة نتفليكس Netflix عن اختبار موجز تمرير يشبه الموجود على تطبيق إنستجرام، حيث يعرض للمستخدمين صور وتنبهات للعروض والأفلام، كما تُشجع هذه الميزة على مشاركة ذلك على تطبيقات خارجية.وقال متحدث باسم Netflix إننا “نختبر خلاصة من إضافات الفيديو في تطبيقنا للهاتف لمساعدة الأشخاص على التواصل بشكل أعمق مع العناوين التي يحبونها واكتشاف […]

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