بالصور.. رئيس اركان الجيش يزور قرية ابو كرمة في ديالى

2019/06/10 | 11:35

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بغداد اليوم-ديالى

حصلت (بغداد اليوم)، الإثنين، 10 حزيران، 2019، على صور لزيارة رئيس اركان الجيش، عثمان الغانمي، لقرية ابو كرمة، في محافظة ديالى.

وتظهر الصور، لقاء رئيس اركان الجيش، عثمان الغانمي، بوجهاء قرية أبو كرمة.

قبيل ذلك كشف مصدر امني رفيع في ديالى، عن وصول رئيس أركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الى بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي يرافقه ضباط كبار في وزارة الدفاع وصل الى بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية".

واضاف المصدر، ان "الغانمي بحث ملفات امنية متعددة ابرزها الوضع في حوض الوقف وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي وانهاء خطر الخلايا النائمة".

بغداد اليوم_ متابعة

حذر العضو المفاوض في الحزب الديمقراطي الكردستاني لتطبيع الأوضاع في كركوك، شاخوان عبدالله، الاثنين (10 حزيران 2019)، من توغل عناصر داعش في المؤسسات الحكومية، بمساعدة المحافظ راكان الجبوري.

وقال عبدالله في تصريح صحفي، إن "

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان القوات الامنية تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين في محافظة واسط.

وقال المصدر، إن "فرقة الرد السريع وبعملية خاطفة تمكنت من تحرير مختطفة مع القاء القبض على الخاطفين في منطقة

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الأحد، موعد انتشار قطعات الجيش في ريف قضاء خانقين، شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "انتشار قطعات الجيش العراقي في ريف قضاء خانقين (100/كم شمال شرق بعق

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