2019/06/10 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت صادرات الصين ارتفاعها في مايو بعد توقف في أبريل في أجواء تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة، حسب أرقام نشرتها الإثنين الجمارك الصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الحرب التجارية.. الصين تحقق "مفاجأة") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الحرب التجارية.. الصين تحقق "مفاجأة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).