العراق يعيد ارسالية الى الاردن لاتحتوي على اجازة استيراد

2019/06/10 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، إعادة ارسالية الى الجانب الاردني محملة بمادة " زيت محرك سيارات 62 طن منشأ سعودي " في منفذ طريبيل الحدودي، لعدم وجود أجازة إستيراد.

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