2019/06/10 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوغل يحتفي بميلاد الروائي الراحل احمد خالد توفيق) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوغل يحتفي بميلاد الروائي الراحل احمد خالد توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).