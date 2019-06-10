رغم العناد

2019/06/10 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

وجه النائب محمد صاحب الدراجي عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم، نقدا لرئيس الوزراء مؤكدا أن الأكراد يستغلون علاقتهم الجيدة معه من أجل عدم تسليم بغداد أي حصة من نفط الإقليم.

وقال الدراجي إنه ورغم العناد الكردي، تدفع الحكومة الاتحادية رواتب إقليم كردستان لموظفين ...

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