الاستخبارات العسكرية تقتحم مخبأ للاعتدة بجبال عداية في الموصل

2019/06/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اقتحام مخبأ للاعتدة والأسلحة في جبال عداية جنوب غربي الموصل.

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