2019/06/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة بابل، الاثنين، القاء القبض على احد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة شمالي المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة شمالي بابل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد المتاجرين بمادة الكريستال المخدرة شمالي بابل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).