الكمارك: ضبط اجهزة لاسلكية بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة

2019/06/10 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تمكنت السلطات الكمركية في مطار البصرة الدولي ،اليوم الأثنين، من ضبط 3 أجهزة لاسلكية نوع cisco بدون موافقات رسمية.





وأكدت الهيئة العامة للكمارك

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