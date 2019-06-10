اندماج عملاقتي الدفاع والطيران “ريثيون” و”يونايتد تكنولوجيز”

2019/06/10 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مجموعتا “ريثيون” و”يونايتد تكنولوجيز” الأمريكيتان العملاقتان في مجالي صناعة الدفاع والطيران الأحد أنّهما وقّعتا اتفاقية اندماج ستنبثق منها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين.وقالت المجموعتان في بيان مشترك إنّ عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستُنجز في النصف الأول من العام 2020.وأوضحت المجموعتان أنّ الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي […]

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