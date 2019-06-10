2019/06/10 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من أهالي قضاء الحمزة الغربي في محافظة الديوانية ، اليوم الاثنين ، احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي المستمر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مظاهرة في الديوانية احتجاجاً على تردي الكهرباء النعيم نيوز.

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