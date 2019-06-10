مباراة ودية تاريخية في السليمانية اليوم

2019/06/10 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يواجه منتخب كردستان مساء اليوم الاثنين، منتخب نجوم العراق على ملعب السليمانية في مباراة ودية تاريخية.

ووصل نجوم الكرة العراقية السليمانية أمس الاحد.وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.وتأتي المباراة بمناسبة اعتزال حارس مرى نادي السليمانية احمد سالار، وسط توقع بحضور جماهيري كبير.ويضم منتخب نجوم العراق {احمد راضي، يونس محمود، نشات اكرم، نور صبري، وعلي حسين رحيمة وآخرين".فيما يضم منتخب كردستان احمد سالار، خالد موشير، برسيار عبدالرزاق، آرام اكرم وغيرهم.انتهى

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