2019/06/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف الجميع فوائد المكسرات العديدة لصحة الإنسان، ولكن ظهر أن الإفراط في تناولها يصبح ضارا للصحة.ووفقا لخبيرة التغذية المشهورة، مونيكا رايناغل، التي لها بحوث عديدة في مجال التغذية الصحية، يحفز الإفراط في تناول المكسرات سرطان الكبد.بالطبع المكسرات جزء مهم في العديد من الحميات الغذائية، التي تحسن الحالة الصحية وتساعد في تخفيض الوزن.ولكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإفراط بتناول المكسرات يحفز سرطان الكبد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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