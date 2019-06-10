مؤتمر أمني بمشاركة عشائر الانبار لرفع مستوى التنسيق مع الحشد والجيش

2019/06/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت قيادتا عمليات الانبار للحشد وعمليات الجزيرة للجيش مؤتمرا تنسيقيا أمنيا ضم شيوخ عشائر غرب الانبار وقادة الاجهزة الامنية ومخاتير قضاء القائم للتباحث حول رفع مستوى التنسيق الامني والتي من شأنها تحافظ على ديمومة الامن في الانبار.وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “العشائر هي الركيزة […]

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