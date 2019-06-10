2019/06/10 | 11:49

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دي ليخت يكشف تفاصيل حديث رونالدو الغريب بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشف "ماتياس دي ليخت" مدافع نادي أياكس أمستردام عن تفاصيل حديثه مع

"كريستيانو رونالدو" بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال

وهولندا. وأكد المدافع الهولندي ما جاء عبر الصحافة المحلية في بلاده بأن مهاجم

يوفنتوس قد حاول معرفة قراره النهائي تجاه مستقبله، وهل سيأتي إلى

يوفنتوس أم لا؟.وتحدث "دي ليخت" عن الأمر في تصريحات لشبكة "NOS" الهولندية: "نعم،

رونالدو طلب مني الانضمام إلى يوفنتوس".وتابع: "لم أفهم ما قاله رونالدو في البداية وكنت متفاجئًا بعض الشيء،

لذلك ضحكت ولم أقل أي شيء".وأضاف: "كان ذلك بعد دقائق معدودة من نهاية المباراة، وبالطبع لم أكن

أتخيل أن يحدث إلى جانب شعورك بالإحباط بعد خسارة النهائي لأن هذا كل

ما كنت أفكر به في تلك اللحظات".وأختتم تصريحاته عن مستقبله: "لا أكترث كثيرًا بشأن سوق الانتقالات

وبدايته، لأن ما يهمني الآن قضاء إجازة صيفية رائعة والراحة بعد موسم

طويل ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".الجدير بالذكر أن "دي ليخت" هو أحد أهم أهداف نادي برشلونة لتدعيم

الدفاع في الموسم المقبل، ولكن حتى الآن لم يحسم وجهته المقبلة مع

وجود اهتمام من قبل يوفنتوس، مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ وليفربول

بالتعاقد معه.

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