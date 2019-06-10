2019/06/10 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة

اعلنت هيئة الجمارك،اليوم الاثنين، ضبط اجهزة لاسلكية نوع

cisco بحوزة مسافر اجنبي بمطار البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، ان السلطات الجمركية في مطار البصرة تمكنت من

ضبط 3 أجهزة لاسلكية نوع cisco". واضافت، ان "الاجهزة ضبطت بدون موافقات رسمية ومخالف لضوابط

وتعليمات الاستيراد المتبعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً

للتعليمات والضوابط النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اجهزة لاسلكية نوع cisco بحوزة مسافر اجنبي في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).