2019/06/10 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اقتحام مخبأ للاعتدة والأسلحة جنوب غرب ‏الموصل.‏ وذكرت المديرية في بيان تلقت ” خطوة برس” نسخة منه، ان “قوة من مفارز مديرية ‏الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٢١ ‏اقتحمت مخبأ للاعتدة والأسلحة في جبال عداية جنوب غربي الموصل”.‏ وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تقتحم مخبأ للاعتدة والأسلحة جنوب غرب الموصل وكالة خطوة برس.

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