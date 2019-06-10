2019/06/10 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت إدارة فندق في ولاية ميشيغان الأمريكية إقامة مجانية على أي امرأة قدمت إلى الولاية بغرض الخضوع لعملية إجهاض، تعبيرا بذلك عن معارضتها لحظر الإجهاض في ولايات أمريكية أخرى.وخاطبت مديرة فندق Yale، شيلي أوبراين، في بيان نشرته على صفحة الفندق في “فيسبوك”، النساء اللواتي يعشن في ولاية اعتمدت سلطاتها قوانين تقيد “حق النساء في الإجهاض”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فندق يعرض إقامة مجانية للراغبات بالإجهاض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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