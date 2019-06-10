2019/06/10 | 11:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، أن" ضابطا في الشرطة دونت اقواله امام قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته استلام مبالغ مالية من احد المواطنين مقابل انجاز معاملته".وأضاف أن" المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام القرار 160 وسترسل اوراقه الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".انتهى..م.ر
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق الرصافة تصدق اعترافات ضابط متلبسا بالرشوة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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