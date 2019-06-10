تحقيق الرصافة تصدق اعترافات ضابط متلبسا بالرشوة

2019/06/10 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، أن" ضابطا في الشرطة دونت اقواله امام ‏قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته ‏استلام مبالغ مالية من احد المواطنين مقابل انجاز معاملته‎".وأضاف أن" المتهم تم توقيفه وفقا لأحكام القرار 160 وسترسل اوراقه الى المحكمة ‏المختصة لينال جزاءه العادل".‏انتهى..م.ر

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