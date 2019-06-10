تحذيرات نيابية من وصول مسلسل النفوق وحرائق الحقول الى الكهرباء

2019/06/10 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي، الاثنين، الحكومة من استهداف الخطوط الناقلة للطاقة الكهربائية من قبل الجماعات الإرهابية في استكمال لمسلسل حرائق حقول الحنطة والشعير ونفوق الاسماك.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة لغاية اللحظة لم تع مايحصل من استهداف لاستقرار البلاد عبر مسلسل منظم خاصة بعد الإعلان عن الاكتفاء الذاتي لمحاصيل […]

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