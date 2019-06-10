مؤتمر امني بمشاركة عشائر الانبار لرفع مستوى التنسيق مع الحشد والجيش

2019/06/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادتا عمليات الانبار للحشد وعمليات الجزيرة للجيش مؤتمرا تنسيقيا أمنيا ضم شيوخ عشائر غرب الانبار وقادة الاجهزة الامنية ومخاتير قضاء القائم ، للتباحث حول رفع مستوى التنسيق الامني .وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح، ان “العشائر هي الركيزة الاساسية الداعمة لحفظ الامن في مناطق غربي الانبار وهناك تنسيق عال بين الحشد والقوات […]

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