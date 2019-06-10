الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار تعبر عن قلقها تجاه الأوضاع الأمنية في محافظتي ديالى وكركوك

2019/06/10 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيئة السياسية لتحالف الاصلاح والاعمار اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم رئيس التحالف ، وبحثت مستجدات الوضع السياسي وإكمال الكابينة الحكومية وتقييم عمل مجلس النواب والحكومة والوضع الأمني في محافظتي ديالى وكركوك “.وذكر بيان للتحالف ” ان تحالف الإصلاح والإعمار يجدد تأكيده على أهمية تحقيق التوازن والشراكة الحقيقية في القرار ، وضرورة العمل على […]

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