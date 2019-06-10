رئيس جمهورية العراق يصل اربيل لأول مرة منذ توليه منصبه

2019/06/10 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية العراقية برهم احمد صالح يوم الاثنين الى مدينة اربيل لحضور مراسم تنصيب رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني.

وهذه المرة الاولى التي يزور بها صالح اربيل منذ توليه رئاسة الجمهورية جراء الخلافات السياسية التي حصلت بين حزبه الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني على المنصب المذكور.

واستقبل نيجيرفان بارزاني في مطار اربيل الدولي صالح والوفد المرافق له.

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