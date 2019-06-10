رواء محمود حسين - جاء الإسطواني ( قصة قصيرة)

2019/06/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رواء_محمود_حسين في يوم ما كان يتجول في شوارع مدينة (س)، وهي أحد أحياء العاصمة المعروفة (ص)، مع والدته لشراء بعض الملابس، بعد هجرة في رحلة دامت أكثر من سبع سنوات بدون انقطاع.اقترب من بائع الملابس وأخذ يسأل عن السعر وسأل البائع عدة أسئلة عن نوعية المنتجات المعروضة للبيع وأسعارها ( كان يظن نفسه في الولايات المتحدة حيث الزبون له قيمة كبرى وله كل الاحترام والتقدير في المتاجر الأمريكية، وهذا طبيعي لأنه سيدفع ثمناً......

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