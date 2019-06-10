ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 8/41

2019/06/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي بقية آيات المساواة تتبعها آيات تفضيل الرجل على المرأة«إِنَّ المُصَّدِّقينَ وَالمُصَّدِّقاتِ وَأَقرَضُوا اللهَ قَرضًا حَسَنًا يُّضاعَفُ لَهُم، وَلَهُم أَجرٌ كَريمٌ.» (57 الحديد 18)كذلك هنا المساواة بالنسبة للمتصدقين والمنفقين من الجنسين.«أَيَحسَبُ الإِنسانُ أَن يُّترَكَ سُدًى، أَلَم يَكُ نُطفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُّمنى، ثُمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّى، فَجَعَلَ مِنهُ الزَّوجَينِ الذَّ......

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