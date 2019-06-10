أسامة عرابي - حلمي شعراوي.. الحضورُ الفكريُّ الفاعلُ في ثقافةِ التَّحرُّرِ الوطنيِّ

2019/06/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسامة_عرابي نُطالعُ في مذكراتِ الأستاذِ حلمي شعراوي خبيرِ الشئونِ الإفريقية، ورئيسِ مركزِ البحوثِ العربيةِ والإفريقية، الصادرةِ عامَ 2019، عن دارِ العينِ للنَّشرِ، بعنوانِ"حلمي شعراوي..سيرة مِصرية إفريقية"، والتي حرَّرَتها د.ريم أبو الفضل المُدرِّسة بكليةِ الدراساتِ الشرقيةِ والإفريقيةِ بجامعةِ لندن، نُطالعُ فيهاأنموذجًا حيًّا لمثقَّفٍ نقديٍّ يعي تاريخية رسالتِهِ الثقافية، وصيرورتَها في المجتمع، بنزعتِهِ صوب......

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