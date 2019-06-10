الزراعة: انتاج العراق من الحنطة بلغ ثلاثة ملايين طن

2019/06/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، عن ارتفاع انتاج العراق من الحنطة إلى ثلاثة ملايين طن، فيما رجح وصول الانتاج الى أربعة ملايين طن مع نهاية موسم الحصاد.وقال مدير الأراضي الزراعية في بالوزارة محمد كريم جاسم في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “انتاج العراق من الحنطة وصل لغاية الان الى ثلاثة ملايين طن رغم وجود الحرائق”.وأضاف […]

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