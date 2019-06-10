القضاء يصدق أقوال ضابط متلبس بالرشوة ‏

2019/06/10 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، أقوال (ضابط شرطة) ضبط متلبسا بالرشوة في مركز ‏شرطة ‏الكاظمية‎.‎ وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، أن “ضابطاً في الشرطة ‏دونت اقواله امام ‏قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا ‏بالرشوة اثناء محاولته ‏استلام مبالغ مالية من احد

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