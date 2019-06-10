2019/06/10 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ خطوة برس صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، أقوال (ضابط شرطة) ضبط متلبسا بالرشوة في مركز شرطة الكاظمية. وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت” خطوة برس” نسخة منه، أن “ضابطاً في الشرطة دونت اقواله امام قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته استلام مبالغ مالية من احد
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدق أقوال ضابط متلبس بالرشوة ) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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