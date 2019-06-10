قائد ريال مدريد يشيد بصفقة هازارد

2019/06/10 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشاد قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سرجيو راموس، بصفقة انتقال النجم البلجيكي إيدين هازارد للفريق “الملكي” قادماً من تشيلسي الإنجليزي، مؤكداً أنه “لاعب رائع” و”قادر على رسم المرحلة”.وقال راموس خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة السويد على ملعب سانتياغو برنابيو، في رابع جولات المجموعة السادسة بتصفيات أمم أوروبا (يورو 2020): “سعيد للغاية بانضمامه، […]

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