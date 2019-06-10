مجلس ذي قار يعقد جلسة استجواب المحافظ بغيابه ومصدر يؤكد: سيستجوب غيابيا

2019/06/10 | 12:06

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بغداد اليوم_ بغداد

افاد مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، بأن مجلس المحافظة عقد جلسته الـ218 لأستجواب المحافظ يحيى الناصري، مبينا أن الناصري لم يحضر الجلسة حتى الان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس ذي قار عقد جلسته الـ218 بحضور 27 عضواً لأستجواب المحافظ الذي لم يحضر الجلسة حتى الان "، لافتا الى أن "الناصري لم يرسل اي كتاب يطلب به امهاله مدة اضافية او اي عذر ".

واضاف أن "الجلسة ستستجوب المحافظ غيابيا لطرح اسئلة النواب المستجوبين"، مشيرا الى أن "الجلسة قانونية ولا تستهدف أي جهة كما اشيع لها في وسائل الإعلام".

وكان رئيس كتلة دولة القانون في مجلس ذي قار حسن الوائلي ، أعلن الاحد 9 حزيران 2019، انضمام كتلة الاحرار في المجلس رسمياً الى مستجوبي المحافظ يحيى الناصري.وقال الوائلي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كتلة الاحرار في مجلس محافظة ذي قار، التحقت رسمياً بمستجوبي المحافظ يحيى الناصري"، مبيناً أن "هناك حراكا من الجبهة المستجوبة لأنضمام كتلة الفضيلة الى الاستجواب".واضاف أن "موعد الجلسة الثانية للأستجواب سيكون اليوم الاثنين".

وكان مجلس محافظة ذي قار قرر استجواب المحافظ يحيى الناصري وحدد، يوم 22 آيار الماضي، موعدا لذلك، قبل أن يقدم الأخير طلبًا بأمهاله فترة أقصاها إلى 22 حزيران لـ"غرض تحضير الأجوبة"، وهو ما وافق عليه المجلس مؤجلا جلسة الاستجواب لمدة أسبوعين.

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، الاثنين 10 حزيران 2019، على مباشرة السفير الاميركي الجديد في العراق ماثيو تولر، فيما أكدت انها ستراقب عمله.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم، لـ(بغداد اليوم) إن، "هناك بروتوكولات واتفاقات

بغداد اليوم - ذي قار

كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار، الاثنين (10 حزيران 2019)، عن السبب المباشر لاستجواب المحافظ يحيى الناصري، مبينا أن اربعة اعضاء من كتلة دولة القانون يقودون عملية الاستجواب الهادفة لاقالته.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الإثنين، 10 حزيران، 2019، عن وصول رئيس أركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الى بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي يراف

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