2019/06/10 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قيادة عمليات بغداد ، منع حركة عجلات الحمل باتجاه {سيطرة جكور} {جسر ديالى القديم} على طريق بغداد – ديالى اعتباراً من يوم الأحد المقبل.وذكر بيان للعمليات , أن المنع سيستمر ” لمدة ثلاثين يوماً لأغراض تأهيل السيطرة من قبل محافظة بغداد/ قسم الشؤون البلدية ، وسيكون الطريق البديل لعجلات الحمل من خلال سيطرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمدة شهر ..



منع حركة عجلات الحمل على أحد جسور بغداد النعيم نيوز.

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