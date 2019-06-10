انخفاض واردات الصين من النفط الخام في مايو من مستوى قياسي في أبريل

2019/06/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت ثمانية بالمئة في مايو أيار من أعلى مستوى على الإطلاق والذي سجلته في الشهر السابق، في الوقت الذي قلصت فيه بكين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وارداتها من إير

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