السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية لتعزيز قطاع السياحة

2019/06/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السعودية بمنح تأشيرات إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر الهواتف النقالة خلال دقائق لمواطني عدد من الدول، وذلك مع سعيها لرفع إيرادات قطاع السياحة لديها.

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