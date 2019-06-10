أسهم أوروبا ترتفع بعد سحب تهديد فرض رسوم على المكسيك

2019/06/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم ألأوروبية يوم الاثنين إذ ساهمت بيانات صادرات قوية من الصين والتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك في التقاط الأسواق الأنفاس بعض الشيء بعد أن ساد قلق جراء تأثير التهديدات التجارية للرئيس الأمريكي دونال

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