اتهام زوجتي سليماني والجعفري بالفساد ترجمة خولة الموسوي

2019/06/10 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو مجلس مدينة طهران ، مرتضى الويري ، زوجات الجنرالات قاسم سليماني ، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري ، والجنرال الجعفري ، القائد السابق للحرس الثوري ، بنقل 12 شركة بشكل غير قانوني.وقال العويري: “لدينا 12 قضية فساد واضح وانتهاك للقانون يجب إحالتها إلى المحكمة للنظر فيها واتخاذ التدابير المناسبة ، وهذه...

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