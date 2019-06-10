وزارة الزراعة العراقية: الحرائق لن تؤثر على مرحلة الاكتفاء الذاتي التي وصلت إليها البلاد

2019/06/10 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الزراعة عن حصيلة المحاصيل الزراعية التي تعرضت للحرائق في عموم العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف في تصريح، إن حصيلة المحاصيل الزراعية التي تعرضت للحرق خلال الموسم الحالي بلغت ثمانية عشر ألف دونم من أصل اثني عشر مليون دونم من الأراضي الزراعية، مبينا أن ما احترق من محاصيل زراعية لن يؤثر على مرحلة الاكتفاء الذاتي التي وصل إليها العراق من تلك المحاصيل، حيث يبلغ إنتاج البلد الحالي منها خمسة ملايين طن.

وأضاف، أن أسباب الحرائق متعددة بعضها تم عبر هواتف نقالة مبرمجة نصبت بها برامج صاعقة وعند الاتصال بها تحرق الأراضي، لافتا الى أن تحقيقات الجهات المعنية بأسباب الحرائق لم تُشر إلى وجود عدسات مكبرة عاكسة للشمس.

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